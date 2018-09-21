Мадуро попросит у ООН полмиллиарда долларов для репатриации мигрантов

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Правительство Венесуэлы попросит ООН оказать помощь в размере полумиллиарда долларов для репатриации соотечественников из других стран, сообщил в четверг президент Николас Мадуро.

В начале сентября Мадуро объявил о создании "воздушного моста", чтобы обеспечить условия для возвращения бежавших из страны венесуэльских мигрантов, которые передумали жить за рубежом и захотели вернуться на родину. Пока вернулось всего 3 тысячи человек из нескольких миллионов.

"Я буду просить, чтобы нам дали 500 миллионов долларов, чтобы в рамках плана "Возвращение на Родину" вернуть всех мигрантов, которые уехали из Венесуэлы и хотят вернуться. Я попрошу ООН о помощи в 500 миллионов долларов, чтобы оплатить самолеты", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, только в Перу сейчас записалось порядка 5 тысяч венесуэльцев, желающих вернуться, и для этого нужен "флот самолетов".

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.