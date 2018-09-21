Мадуро попросит у ООН полмиллиарда долларов для репатриации мигрантов

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Правительство Венесуэлы попросит ООН оказать помощь в размере полумиллиарда долларов для репатриации соотечественников из других стран, сообщил в четверг президент Николас Мадуро.
"Я буду просить, чтобы нам дали 500 миллионов долларов, чтобы в рамках плана "Возвращение на Родину" вернуть всех мигрантов, которые уехали из Венесуэлы и хотят вернуться. Я попрошу ООН о помощи в 500 миллионов долларов, чтобы оплатить самолеты", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
По его словам, только в Перу сейчас записалось порядка 5 тысяч венесуэльцев, желающих вернуться, и для этого нужен "флот самолетов".
При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.