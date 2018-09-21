Американец отсидел в тюрьме 27 лет за преступление, которого не совершал

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В США выпустили на свободу американца Валентино Диксона, который отсидел в тюрьме двадцать семь лет за преступление, которого не совершал. Об этом сообщает журнал Golfworld.
Как рассказала изданию мать Диксона, они узнали о том, что полиция ищет ее сына, от друзей. Спустя некоторое время к ним в дом приехало много полицейских, которые арестовали мужчину.
Валентино был раньше судим за хранение наркотиков, а пистолет, из которого произвели фатальные выстрелы, также принадлежал ему. Однако свидетели не могли точно сказать, кто стрелял из пистолета. Но, тем не менее, Диксона признали виновным в преступлении и посадили в тюрьму на 39 лет.
После освобождения мужчина признался, что не планирует искать людей, которые неверно осудили его, а хочет насладиться общением с семьей и друзьями, а также развивать талант художника. За двадцать семь лет у него выросла дочь, и родились двое внуков.