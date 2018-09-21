Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в американской тюрьме

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, задержанная в США и находящаяся в тюрьме, больше двух месяцев не выходила на улицу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на отца девушки Валерия Бутина.

"На улицу ее вообще не выпускают. Такое давление продолжается уже более двух месяцев. Думаю, всё сделано для того, чтобы психологически сломать Марию в надежде на признание вины", — приводит издание его слова.

Бутин рассказал, что Марии дают один час в районе 1 часа ночи, чтобы позвонить родным и принять душ. Кроме того, в течение дня у нее есть только 60 минут, чтобы размяться и позаниматься спортом, остальные 22 часа Бутина проводит в одиночной камере.

С остальными заключенными она может общаться только через окошко в двери камеры, добавил отец арестованной россиянки.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".