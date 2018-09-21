РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Лишь бы удержать "кресло": на Украине раскритиковали послание Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (261)
(обновлено: 04:12 21.09.2018)
04611
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Различные украинские общественные и политические деятели, а также пользователи соцсетей выступили с резкой критикой речи Петра Порошенко во время его ежегодного послания в Верховной раде. Их наибольшее внимание привлекли главные пункты речи президента Украины — достижения в стране за последние четыре года, ситуация с автокефалией и отношения с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Петр Порошенко заявил, что Киев "переиграл" Москву
Нардеп от партии "Батькивщина" Игорь Луценко в своем Facebook удивился, что все достижения Украины, о которых говорил Порошенко, произошли буквально за последний месяц.

"Примечательно, что все, чем гордится сейчас с трибуны Порошенко, — экзархи, "Слава Украине", решение о непродлении договора с Россией и т.д. — произошло буквально в последний месяц", — написал он.

Украинская телеведущая Диана Панченко выразила недоумение фразой Порошенко "За последние четыре года мы сделали больше позитивных изменений, чем за предыдущие 23 года независимости".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
"Даже краска облупилась": Порошенко высмеяли за презентацию "нового" оружия
"Доллар по восемь, подъемные тарифы, адекватные зарплаты и, главное, мир — это все было невыносимо плохо. Он сам верит в этот бред несусветный?" — удивляется Панченко.

Некоторых разозлило высказывание украинского президента о разрыве с московским патриархатом.

"Порошенко заявил, что "мы точно не будем поклоняться чужим богам", правильно ли я поняла, что президент назвал Христа чужим ему Богом?" — недоумевает пользователь Елена Скидан.

Нардеп Александр Онищенко предположил, что Порошенко решил стать "украинским Папой".

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный

"В кого верит Порошенко? И кому он молится? События, разворачивающиеся вокруг Православной Церкви, свидетельствуют о том, что Порошенко пойдёт на все, лишь бы удержать "кресло". Его не интересует будущее Украины, украинский народ, ему все равно какому богу молиться, лишь бы "выслужиться" и сохранить "капиталы". Кто-то ещё верит обещаниям этого Украинского Папы?" — пишет Онищенко.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Не затекла?": в Сети ответили "машущему России ручкой" Порошенко
Не остались незамеченным и высказывания президента о России. Журналист Вячеслав Чечило считает, что антироссийская риторика нагнетается перед выборами.

"Антироссийская риторика нынешней власти в последнее время зашкаливает. Складывается ощущение, что руководство страны сознательно обрубает все возможности для нормализации отношений с РФ — спешит пройти точку невозврата. Можно, конечно, предположить, что это такая очередная глупость. Но, возможно, это как раз умное и сознательное решение", — пишет он.

Пользователи также не упустили возможности пошутить над выступлением Порошенко. Блогер Алена Яхно выделила отменные способности украинского президента в качестве оратора. "Правильно интонирует, делает точные смысловые акценты, расставляет крепкие эмоциональные крючки", — отмечает блогер.

"Если бы только со всех щелей не лезли разные черти, которые крепко ассоциируются с президентской властью. Если бы только не воровали и не мародерствовали", — добавляет Яхно.

Сжигая мосты
© Виталий Подвицкий
Сжигая мосты
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена