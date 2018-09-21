"Лишь бы удержать "кресло": на Украине раскритиковали послание Порошенко

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Различные украинские общественные и политические деятели, а также пользователи соцсетей выступили с резкой критикой речи Петра Порошенко во время его ежегодного послания в Верховной раде. Их наибольшее внимание привлекли главные пункты речи президента Украины — достижения в стране за последние четыре года, ситуация с автокефалией и отношения с Россией.Facebook удивился, что все достижения Украины, о которых говорил Порошенко, произошли буквально за последний месяц.
"Примечательно, что все, чем гордится сейчас с трибуны Порошенко, — экзархи, "Слава Украине", решение о непродлении договора с Россией и т.д. — произошло буквально в последний месяц", — написал он.
Украинская телеведущая Диана Панченко выразила недоумение фразой Порошенко "За последние четыре года мы сделали больше позитивных изменений, чем за предыдущие 23 года независимости".
Некоторых разозлило высказывание украинского президента о разрыве с московским патриархатом.
"Порошенко заявил, что "мы точно не будем поклоняться чужим богам", правильно ли я поняла, что президент назвал Христа чужим ему Богом?" — недоумевает пользователь Елена Скидан.
Нардеп Александр Онищенко предположил, что Порошенко решил стать "украинским Папой".
"В кого верит Порошенко? И кому он молится? События, разворачивающиеся вокруг Православной Церкви, свидетельствуют о том, что Порошенко пойдёт на все, лишь бы удержать "кресло". Его не интересует будущее Украины, украинский народ, ему все равно какому богу молиться, лишь бы "выслужиться" и сохранить "капиталы". Кто-то ещё верит обещаниям этого Украинского Папы?" — пишет Онищенко.
"Антироссийская риторика нынешней власти в последнее время зашкаливает. Складывается ощущение, что руководство страны сознательно обрубает все возможности для нормализации отношений с РФ — спешит пройти точку невозврата. Можно, конечно, предположить, что это такая очередная глупость. Но, возможно, это как раз умное и сознательное решение", — пишет он.
Пользователи также не упустили возможности пошутить над выступлением Порошенко. Блогер Алена Яхно выделила отменные способности украинского президента в качестве оратора. "Правильно интонирует, делает точные смысловые акценты, расставляет крепкие эмоциональные крючки", — отмечает блогер.
"Если бы только со всех щелей не лезли разные черти, которые крепко ассоциируются с президентской властью. Если бы только не воровали и не мародерствовали", — добавляет Яхно.