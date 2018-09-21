Косачев прокомментировал санкции США против китайских военных

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал санкции в отношении Центрального военного совета Китая и его директора Ли Шанфу за закупки российской военной техники "оружием недобросовестной конкуренции".

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в рамках телефонного брифинга заявил, что администрация ввела санкции в отношении сотрудников Центрального военного совета (ЦВС) Китая и Росборонэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Также США в четверг добавили в черный список 27 физических и шесть юридических лиц из России, которые, по заявлению американских властей, связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором".

"Минфин США включил в российскую часть санкционного списка по закону CAATSA также департамент разработки оборудования центральной военной комиссии Китая и его директора Ли Шанфу за закупки российской военной техники, в частности — наших истребителей. Все вполне банально. Санкции как оружие недобросовестной конкуренции — все это мы хорошо помним ещё по "Северному потоку —2", — написал Косачев в соцсети Facebook.

Он добавил, что включение в список "бизнесмена Пригожина и его фирмы", а также имён "офицеров ГРУ", якобы вмешивавшихся в американские президентские выборы, нацелено на формирование впечатления доказанности обвинений в их адрес, и это не впервые, когда наказание служит доказательством.

По мнению Косачева, то, что новые персональные санкции не вводятся, а ограничиваются контакты других стран с этими людьми и организациями, подтверждает, что Вашингтон заинтересован в информационном вакууме вокруг тех, правда от кого "явно опасна для Америки".