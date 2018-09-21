США ввели санкции против Китая за покупку российских вооружений

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. США в четверг ввели санкции против сотрудников Министерства обороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российского оружия, свидетельствует документы на сайтах Госдепа и американского минфина.

Под ограничения, в частности, попали департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его глава Ли Шанфу. Совет осуществляет руководство над вооруженными силами страны, его возглавляет непосредственно председатель КНР Си Цзиньпин.

В санкционный список попали также "Оборонлогистика", Комсомольский авиазавод Гагарина, производящий самолеты "Сухой", и ЧВК Вагнера.

Представитель Белого дома в телефонном брифинге уточнил, что ограничительные меры были спровоцированы закупками у российской стороны Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе 2018 года. По его словам, обе транзакции прошли уже после вступления в силу антироссийских санкций.

Высокопоставленный чиновник добавил, что санкции нацелены именно на Москву, но не подразумевают подрыв обороноспособности России и Китая.

"Абсолютная цель этих действий — предотвратить поток денежных средств российскому правительству", — добавил сотрудник администрации президента США.

Очередные санкции

Помимо этого, ограничения коснулись и людей, которых в США обвиняют во "вмешательстве" в выборы президента в 2016 году, которое российское руководство категорически отрицает.

В черный список внесли Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также целый ряд физических лиц.

Указанные в санкционном списке лица были занесены в него в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Закон приняли в августе прошлого года. Он предусматривает ограничения в адрес российского энергетического сектора и оборонно-промышленного комплекса. Также санкции предполагаются и для физических и юридических лиц, которые сотрудничают с Россией в этих областях.