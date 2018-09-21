В Тбилиси пройдет сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Украины и Молдавии

ТБИЛИСИ, 21 сен – РИА Новости. Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Украины и Молдавии состоится в Тбилиси в начале октября, заявил председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

"В начале октября в Тбилиси состоится первая сессия Парламентской ассамблеи Грузия-Украина-Молдавия", — заявил Кобахидзе, представив депутатам на утверждение проект о проведении сессии.

По словам спикера, цель совместной инициативы – это еще большее углубление сотрудничества. Страны представят на сессии парламентские делегации из 10 человек.

"Наша совместная инициатива о проведении сессии нацелена на углубление трехстороннего сотрудничества. У нас есть общие цели, связанные с западной интеграцией. Перед нами также стоят общие вызовы, связанные с оккупацией территорий. Следовательно, для нас важно сотрудничество и объединение наших усилий", — заявил Кобахидзе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".