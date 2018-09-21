"Все люди Царя": Time показал новую обложку с Путиным и Трампом

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Редактор американского журнала Time Дэн Стюарт в своем Twitter опубликовал обложку октябрьского номера с изображениями Владимира Путина и Дональда Трампа.

"All the Czar's Men." @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh — Dan Stewart (@thatdanstewart) September 20, 2018

​На новой обложке размещено изображение разобранной матрешки. На ее самой большой части изображен американский президент. За ним видны части поменьше с лицами российского предпринимателя Виктора Вексельберга и американского политика Пола Манафорта. Владимир Путин изображен на самой маленькой части игрушки.

"Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа", — с таким заголовком, как сообщает Стюарт, выйдет октябрьский номер журнала.

Ожидается, что грядущий выпуск Time будет посвящен политическим взаимоотношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов в США в 2016 году.

Расследование предполагаемых связей Трампа с Москвой, а также вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.