Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко лишился почетного гражданства итальянского города Верона. Такое решение, как сообщил Sputnik Italia член городского совета Вито Коменчини, принял муниципалитет.

Решение о награждении

Коменчини уточнил, что оно вступает в силу немедленно.

Порошенко удостоили почетного звания в 2016 году в знак благодарности за возвращение Италии семнадцати живописных шедевров, которые в ноябре 2015 года украли из городского музея Кастельвеккьо и впоследствии обнаружили на Украине.

Общая стоимость похищенных произведений составила около 20 миллионов евро. В мае 2016 года их изъяли в Одесской области при подготовке к отправке в Молдавию.

С инициативой о награждении Порошенко выступил мэр Флавио Този, который высказывался за развитие сотрудничества с Украиной.

Политика властей Венето

В то же время решение веронского горсовета о присвоении Порошенко звания почетного гражданина привело к протестам со стороны многих жителей и общественных организаций Венето. Они подвергли Този критике за поспешность и непродуманность, их недовольство вызвала политика Киева в Донбассе.

В мае 2016 года совет Венето принял резолюцию, которая призывала правительство Италии осудить политику Евросоюза в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций.

Регион стал первой итальянской областью, власти которой вынесли вопрос о необходимости признания права Крыма на самоопределение и отмены санкций в отношении России, которые уже нанесли и продолжают наносить серьезный ущерб экономике Италии.