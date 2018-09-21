Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко лишился почетного гражданства итальянского города Верона. Такое решение, как сообщил Sputnik Italia член городского совета Вито Коменчини, принял муниципалитет.
Решение о награждении
Порошенко удостоили почетного звания в 2016 году в знак благодарности за возвращение Италии семнадцати живописных шедевров, которые в ноябре 2015 года украли из городского музея Кастельвеккьо и впоследствии обнаружили на Украине.
Общая стоимость похищенных произведений составила около 20 миллионов евро. В мае 2016 года их изъяли в Одесской области при подготовке к отправке в Молдавию.
С инициативой о награждении Порошенко выступил мэр Флавио Този, который высказывался за развитие сотрудничества с Украиной.
Политика властей Венето
В мае 2016 года совет Венето принял резолюцию, которая призывала правительство Италии осудить политику Евросоюза в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций.
Регион стал первой итальянской областью, власти которой вынесли вопрос о необходимости признания права Крыма на самоопределение и отмены санкций в отношении России, которые уже нанесли и продолжают наносить серьезный ущерб экономике Италии.