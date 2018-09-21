Армения отметит в пятницу 27-ю годовщину независимости

ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Жители Армении отметят в пятницу 27-ю годовщину независимости республики, праздничные мероприятия под девизом "Ты независим" пройдут во всех городах и населенных пунктах страны.
Министр культуры Армении Лилит Макунц сообщила журналистам, что целый час на площади будет отведен для селфи с известными людьми. Там же в специальных павильонах будут представлены произведения искусства, предметы народного творчества. С площади начнется и парад духовых оркестров.
Руководитель аппарата премьер Эдуард Агаджанян сообщил, что праздничные мероприятия под девизом "Ты независим" пройдут во всех городах и населенных пунктах страны. По его словам, в резиденции премьер-министра будет организован торжественный прием. Кроме того, по информации пресс-службы президента, в президентской резиденции состоится церемония вручения государственных наград в честь Дня независимости.
Позднее, постановлением Верховного совета Армении 21 сентября 1991 года, был проведен референдум о выходе из состава СССР и провозглашении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.