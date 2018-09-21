Армения отметит в пятницу 27-ю годовщину независимости

ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Жители Армении отметят в пятницу 27-ю годовщину независимости республики, праздничные мероприятия под девизом "Ты независим" пройдут во всех городах и населенных пунктах страны.

Старт праздничным мероприятиям будет дан рано утром на центральной площади Республики армянской столицы. Там будет устроен "Детский городок", пройдет конкурс рисунка мелом на асфальте, открыта выставка картин. Будут установлены две сцены для концертных выступлений и театральных постановок, а в целом в Ереване — десять сцен, на которых будет играть музыка самых разных жанров, от народной до электронной.

Министр культуры Армении Лилит Макунц сообщила журналистам, что целый час на площади будет отведен для селфи с известными людьми. Там же в специальных павильонах будут представлены произведения искусства, предметы народного творчества. С площади начнется и парад духовых оркестров.

Руководитель аппарата премьер Эдуард Агаджанян сообщил, что праздничные мероприятия под девизом "Ты независим" пройдут во всех городах и населенных пунктах страны. По его словам, в резиденции премьер-министра будет организован торжественный прием. Кроме того, по информации пресс-службы президента, в президентской резиденции состоится церемония вручения государственных наград в честь Дня независимости.

Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения.

Позднее, постановлением Верховного совета Армении 21 сентября 1991 года, был проведен референдум о выходе из состава СССР и провозглашении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.