Тропические шершни осваивают Европу и нападают на людей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Тропические шершни Vespa velutina распространились почти по всей территории Франции, нападая на местных жителей. Нередки летальные исходы, пишет Local.

Вид Vespa velutina не является "родным" для Франции. Считается, что в стране они появились в 2004 году, когда насекомых завезли из Китая. К 2010 году тропические шершни расселились по всей юго-западной территории страны, а в последующие годы добрались до регионов, граничащих с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией.

Отмечается, что в северном регионе Франции Нормандии на этой неделе после нападения насекомых погиб 57-летний мужчина. Находившуюся с ним женщину с многочисленными укусами доставили в больницу. Также в одном лишь региональном департаменте Манш сообщили, что за три месяца насекомые напали на 180 человек, одного из которых ужалили 15 раз.

Яд шершней, включая тропических, не всегда приводит к летальному исходу. Смерть наступает только в случае, если у человека есть аллергия или он пострадал от множественных укусов.

После недавней гибели человека на севере страны французские пожарные предупредили граждан, чтобы они не пытались самостоятельно уничтожать гнезда шершней и что жала насекомых способны проходить сквозь большинство видов одежды. В случае нападения шершней спасатели рекомендуют спрятаться в замкнутом пространстве, например, в машине или в здании, в которые насекомые не способны проникнуть.

По их словам, люди бегают с меньшей скоростью, чем полет шершня. Кроме того, бег может лишь спровоцировать нападающих, вместо этого пожарные советуют перестать двигаться, присесть на корточки и прикрыть голову руками.