Российские парусники "Мир" и "Седов" в пятницу прибудут в Таллин

ТАЛЛИН, 21 сен — РИА Новости. Российские парусники "Мир" и "Седов", которые считаются одними из самых крупных в мире, в пятницу прибудут в Таллин по приглашению мэрии эстонской столицы.

"Российские парусники "Мир" и "Седов" будут находиться в Таллине по приглашению мэрии с 21 по 23 сентября. Доступ на борт кораблей будет открыт для всех желающих. Экипажам парусников в этот период будет предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте Таллина",- говорится в сообщении столичной мэрии.

Легендарный четырехмачтовый барк "Седов" имеет 100-летнюю историю и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой учебный парусник в мире. Построенный в Германии в 1921 году под именем Magdalene Vinnen II (с 1936 года — Kommodore Johnsen) парусник в 1945 году был передан СССР и переименован в честь прославленного русского полярного исследователя Георгия Седова.

В настоящее время 117,5-метровый "Седов" принадлежит Калининградскому государственному техническому университету. Это учебное судно, на котором проходят практику кадеты из Мурманска, Петербурга и Архангельска и которое часто участвует в международных парусных регатах.

Считающийся самым быстрым в мире парусник "Мир" был спущен на воду в 1987 году в польском Гданьске. Длина судна — 109,6 метра. Его порт приписки – Петербург, он является учебным судном Морской академии имени адмирала Макарова. "Мир" уже посещал Таллин, в том числе в прошлом году во время Таллинских дней моря.