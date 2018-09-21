Световой меч из "Звездных войн" ушел с молотка почти за 180 тысяч долларов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Световой меч Энакина Скайуокера из фильма "Звездные войны: Месть ситхов" в четверг продан аукционным домом Prop Store в Лондоне за 135,3 тысячи фунтов (около 179,5 тысячи долларов).
"Делай или не делай. Не надо пытаться" — и эти торги определенно показали это! Лазерный меч героя Энакина продан за удивительные 135 300 фунтов!",- сообщил аукционный дом в сети микроблогов Twitter.
Помимо меча на аукционе выставлен и другой реквизит из "Звездных войн", в том числе куртка Хана Соло. По оценке Prop Store, ее стоимость составит от 500 тысяч до миллиона фунтов (около 663,4 тысяч долларов- 1,3 миллиона долларов).
"Звездные войны: Месть ситхов" — фильм американского режиссера Джорджа Лукаса, снятый в 2005 году. Это шестой по счету фильм в саге.