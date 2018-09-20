Земан солидарен с Венгрией в противостоянии политике Евросоюза

ПРАГА, 20 сен – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, выступая вечером в четверг по ТVBarrandov, заявил о своей солидарности с Венгрией, по поводу политики которой Европарламент принял неделю назад осуждающую резолюцию.

На минувшей неделе депутаты ЕП приняли резолюцию, в которой заявили об угрозе отхода Венгрии от демократических принципов ЕС и рекомендовали Совету ЕС оценить риск нарушения Венгрией условий договора о ЕС с возможностью принятия соответствующих мер. За резолюцию проголосовали 448 депутатов, против были 197, 48 человек воздержались. В числе тех, кто одобрил документ, были и многие евродепутаты от Чехии.

"Еврокомиссия всё время призывает нас к солидарности. Что ж, я проявлю ее: я солидарен с Венгрией. Потому что она противится оказываемому на нее давлению, а также потому, что это касается не только Венгрии, но также и Польши, и Словакии, да, в конце концов, и Чехии. Вопрос только в том, кто следующим будет в этой очереди", — сказал Земан.

Перечисляя выдвигаемые со стороны органов ЕС в адрес Будапешта обвинения, чешский президент назвал, в частности, утверждения о том, что Конституционный суд (КС) Венгрии не имеет четко установленных сроков по рассмотрению дел или о вмешательстве правительства в вопросы, входящие в компетенцию судов.

"Ну, так и чешский КС не имеет никаких сроков для рассмотрения дел! Или я, например, каждые 3 месяца назначаю около 30 новых судей и потенциально имею возможность вмешиваться в этот процесс, отказываясь утвердить чьи-то кандидатуры. Более того, я, кажется, в двух случаях, так и поступил", — сказал Земан.

По словам президента, речь идет ни о чем ином, как о "чистой политике". "Конечно, в интересах Чехии воспротивиться этому давлению, иначе оно может постигнуть и ее", — подчеркнул Земан.

Он также отметил ту важную роль, которую играет в нынешней ситуации тесное сотрудничество соседних центральноевропейских стран в рамках неформального объединения — Вышеградской четверки (Чехия, Польша. Словакия и Венгрия – V4).

"Потому что только благодаря усилиям группы V4 удалось уничтожить эту уродливую идею о квотах по обязательному распределению нелегальных беженцев по странам ЕС. От этой идеи сегодня отходит даже Германия, которая приглашением к себе мигрантов, включая сирийских, и вызвала миграционный кризис. Сейчас некоторые политики хотели бы группу V4 развалить, а я, наоборот, хотел бы ее укрепить, потому что впереди предстоят новые нелегкие политические сражения", — сказал чешский президент.