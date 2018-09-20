Стал известен график встреч Трампа на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Трамп на полях Генассамблеи ООН встретится с лидерами Южной Кореи, Японии, Египта, Израиля, Франции и Британии, свидетельствует распространенное пресс-службой Белого дома расписание президента.

Основные мероприятия 73-й Генеральной ассамблеи ООН начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел. Россию на всемирной встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

По данным пресс-службы, участие Трампа в двусторонних переговорах с лидерами шести названных стран подтверждены.

Япония и Южная Корея — основные партнеры США в Восточной Азии.

Франция и Британия вместе с США наносили удары по Сирии.

Белый дом также сообщил, что 24 сентября Трамп выступит на мероприятии, посвященном борьбе с наркотиками, и вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем будет принимать участников Генассамблеи на ужине.

Во вторник, 25 сентября, Трамп выступит на Генассамблее и проведет с Гутеррешем короткие переговоры.

В среду, 26 сентября, президент США выступит в СБ ООН по теме нераспространения оружия массового поражения.