Стал известен график встреч Трампа на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Трамп на полях Генассамблеи ООН встретится с лидерами Южной Кореи, Японии, Египта, Израиля, Франции и Британии, свидетельствует распространенное пресс-службой Белого дома расписание президента.
По данным пресс-службы, участие Трампа в двусторонних переговорах с лидерами шести названных стран подтверждены.
Япония и Южная Корея — основные партнеры США в Восточной Азии.
Франция и Британия вместе с США наносили удары по Сирии.
Во вторник, 25 сентября, Трамп выступит на Генассамблее и проведет с Гутеррешем короткие переговоры.
В среду, 26 сентября, президент США выступит в СБ ООН по теме нераспространения оружия массового поражения.