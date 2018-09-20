Небензя предложил провести палестино-израильские переговоры в Москве

ООН, 20 сен — РИА Новости. Россия в очередной раз предложила лидерам Палестины и Израиля организовать переговоры в Москве, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Остается актуальной наша инициатива по организации в Москве личной встречи палестинского и израильского лидеров", — сказал Небензя, выступая в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, "необходимо переломить существующие тенденции, связанные с односторонними решениями". "Речь идет о прекращении поселенческой активности Израиля на оккупированных территориях, провокационной риторики и насилия с обеих сторон", — добавил постпред.

Небензя отметил, что "разумеется, нельзя забывать о гуманитарном содействии палестинцам, прежде всего в секторе Газа".

Он уточнил, что исходит "из того, что интенсивная помощь сектору должна быть сопряжена с задачей восстановления единства палестинских рядов".

Глава постпредства РФ уточнил, что при взаимодействии Израиля и Палестины "акцент должен быть сделан на возобновлении международного сотрудничества в духе российско-американского ко-спонсорства, а также мадридского процесса, что естественным образом вылилось в формирование ближневосточного квартета — наиболее эффективного, на наш взгляд, и одобренного решением Совета Безопасности механизма".