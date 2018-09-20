Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Муниципалитет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко почетного гражданства, сообщил Sputnik Italia член городского совета Вито Коменчини.

"Решение об отмене вступает в силу немедленно," — заявил он.

Порошенко получил это звание в 2016 году в знак признательности за возвращение Италии обнаруженных на Украине 17 шедевров живописи, похищенных из городского музея Кастельвеккьо.

Общая стоимость украденных в ноябре 2015 года картин составила около 20 миллионов евро. В начале мая следующего года шедевры обнаружили в Одесской области. Их изъяли при подготовке к переправке в Молдавию.

Инициатива о награждении Порошенко принадлежала мэру Флавио Този, выступавшему за развитие сотрудничества с Киевом.

Однако решение горсовета Вероны о присвоение украинскому президенту звания почетного гражданина вызвало протесты со стороны многих жителей и общественных организаций Венето. Они упрекали Този за поспешность и непродуманность и критиковали Киев за его политику в Донбассе.