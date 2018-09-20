Евродепутат прокомментировал желании Польши разместить базу США

БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Намерение Польши разместить на своей территории военную базу США показывает, что страна все еще "живет в иллюзии", заявил РИА Новости депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жан-Люк Шаффхаузер.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

"Поляки живут иллюзиями, что уже несколько раз приводило их к положению, причиняющему вред их стране … Мы должны сказать своим польским друзьям, что уже достаточно и что Европа существует не для того, чтобы разжигать конфликты и разбираться с прошлыми обидами или, что еще более серьезно, с их ненавистью к русским", — заявил Шаффхаузер.

"Президенту Трампу необходимо разъяснить свою позицию относительно России. Мы не можем понять логику сотрудничества и мира с Россией и ведения войны против России", — заявил собеседник агентства.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.