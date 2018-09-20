В НАТО не обсуждали план создания базы США в Польше, заявил источник

Польские и американские военные во время учений в Польше, архивное фото

Польские и американские военные во время учений в Польше, архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости. План создания военной базы США на территории Польши не обсуждался в НАТО, сообщил РИА Новости источник в альянсе.

Во вторник президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что верит в возможность создания в его стране постоянной военной базы США в интересах сохранению мира в Европе.

"Мы приветствуем сильную приверженность США безопасности Европы. Данное предложение не обсуждалось в НАТО. У НАТО уже есть сильное присутствие в Польше. Оно включает многонациональную боевую группу под руководством США, чтобы остановить любую возможную агрессию. США уже развертывает силы для ряда союзников, в том числе в Польше, на обоюдной основе. Так что Польша и США должны рассмотреть детали любого дальнейшего развертывания сил", — заявил источник.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.