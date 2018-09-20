Ассанж поставил условие для сотрудничества с Британией

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими. Архивное фото

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава WikiLeaks Джулиан Ассанж готов к сотрудничеству с Лондоном, если получит гарантии, что не будет экстрадирован в США. Об этом рассказала адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в интервью телеканалу RT.

"Ассанж всегда говорил, что был бы счастлив столкнуться с британским правосудием, однако без риска встретиться с американской несправедливостью", — заявила Робинсон.

По мнению адвоката, британское правительство способно "обеспечить гарантии такого характера".

Политическое убежище

Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил политического убежища из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В Соединенных Штатах ему грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь за публикацию секретных документов.

В марте правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. Власти выразили опасение, что поведение и сообщения в главы WikiLeaks в соцсетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.

Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в предоставлении убежища, однако официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.