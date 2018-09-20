ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне назвало "Белые каски" "группой провокаторов" и сочло "примечательным" факт встречи с ними во время визита в Турцию британского министра по Ближнему Востоку Алистера Берта.

"Конечно, правительству Великобритании решать, какие контакты развивать и с кем встречаться высокопоставленным дипломатам. Тем не менее, данный выбор примечателен. Данные из разных источников доказывают, что "Белые каски" аффилированы с террористами, их не раз ловили на постановочных "фейковых" репортажах, в том числе на постановочной "химической атаке в Идлибе". Их деятельность имеет мало общего с благотворительными целями", — заявил журналистам представитель посольства РФ.

"Показательно то, что они ограничили свою работу исключительно удерживаемыми экстремистами районами и покинули все освобожденные территории, где по-настоящему необходимы истинные гуманитарные усилия. Остается только сожалеть, что эта группа провокаторов пробавляется щедрыми пожертвованиями правительств западных стран, в том числе Великобритании", — отметил он.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

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