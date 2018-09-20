Мэй поблагодарила страны ЕС за принятые меры по Солсбери, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Британский премьер Тереза Мэй, проинформировав лидеров ЕС в Зальцбурге о ходе "дела Скрипалей", поблагодарила участников саммита "за уже предпринятые действия", сообщил в четверг РИА Новости знакомый с ходом обсуждения источник в структурах ЕС.
Собеседник агентства ответил на вопрос, ожидалось ли, что в ходе обсуждения инцидента в Солсбери может быть затронут вопрос новых санкций, к принятию которых ранее призывал Лондон.
"Тереза Мэй действительно проинформировала лидеров о результатах "дела Скрипалей". Она также поблагодарила государства-члены за их солидарность и уже предпринятые действия", — сказал источник.
В настоящее время ЕС ведет проработку на техническом уровне заключений июньского Евросовета о возможном новом режиме ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химоружия.
В преддверии неформального саммита в Зальцбурге другой чиновник в структурах ЕС заявил, что "премьер Мэй призовет на саммите ускорить реализацию тех заключений, которые были приняты на саммите в июне".
Великобритания ранее уже заявляла, что будет стремиться к скорейшей реализации поддержанных ЕС в июне мер, связанных с проблемой применения химоружия, а также намерена добиваться дальнейшего ужесточения санкционного режима в отношении России.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.