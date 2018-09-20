Мэй поблагодарила страны ЕС за принятые меры по Солсбери, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Британский премьер Тереза Мэй, проинформировав лидеров ЕС в Зальцбурге о ходе "дела Скрипалей", поблагодарила участников саммита "за уже предпринятые действия", сообщил в четверг РИА Новости знакомый с ходом обсуждения источник в структурах ЕС.

Собеседник агентства ответил на вопрос, ожидалось ли, что в ходе обсуждения инцидента в Солсбери может быть затронут вопрос новых санкций, к принятию которых ранее призывал Лондон.

"Тереза Мэй действительно проинформировала лидеров о результатах "дела Скрипалей". Она также поблагодарила государства-члены за их солидарность и уже предпринятые действия", — сказал источник.

Он при этом не стал комментировать ход проработки в Совете ЕС ранее предложенной инициативы о введении санкционного режима за применение химоружия.

В настоящее время ЕС ведет проработку на техническом уровне заключений июньского Евросовета о возможном новом режиме ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химоружия.

В преддверии неформального саммита в Зальцбурге другой чиновник в структурах ЕС заявил, что "премьер Мэй призовет на саммите ускорить реализацию тех заключений, которые были приняты на саммите в июне".

Великобритания ранее уже заявляла, что будет стремиться к скорейшей реализации поддержанных ЕС в июне мер, связанных с проблемой применения химоружия, а также намерена добиваться дальнейшего ужесточения санкционного режима в отношении России.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули. Лондон обвиняет власти РФ в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом, Москва это категорически отрицает.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.