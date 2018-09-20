РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Венгрия выразила недовольство действиями Киева в Закарпатье

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (255)
(обновлено: 19:41 20.09.2018)
03861
© AFP 2018 / Sergiy GudakНадписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины, архивное фотоНадписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины, архивное фото
© AFP 2018 / Sergiy Gudak

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительство Венгрии заявило о своем недовольстве тем, как Украина решает ситуацию с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Венгрии.

Город Мукачево в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© Depositphotos / bartoshd
В Закарпатье два местных жителя украли флаг Украины со здания горсовета
Украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило в среду, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео якобы такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в среду, что Украина намерена выслать консула Венгрии за выдачу венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье.

"Правительство не позволит украинской администрации дальше ухудшать ситуацию с венграми Закарпатья и самым решительным образом осуждает попытки угрожать им", — заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто после пресс-конференции в Будапеште.

Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
Киев намерен выслать венгерского консула за выдачу паспортов украинцам
По словам министра, двойное гражданство является обычной практикой в пределах ЕС, и возражения Киева не показывают, что Украина серьезно относится к евроинтеграции и присоединению к НАТО.

Сиярто добавил, что Украина должна уважать свои международные обязательства и принять тот факт, что проживающее на ее территории венгерское меньшинство, состоящее из 150 тысяч человек, имеет права, даже если Украина и пытается их ослабить.

Глава ведомства также назвал намерение Украины выслать консула Венгрии недружелюбным и рискованным шагом, который в случае его совершения не останется без ответа. Сиярто отметил, что министерство на данный момент не получало официального уведомления подобного характера от украинских властей.

Мужчина с флагами Украины и Евросоюза на границе Словакии и Украины в районе КПП Ужгород-Вишне-Немецкое
© AFP 2018 / Vladimir Simicek
"Ни понимания, ни стратегии". Политолог о "борьбе" Киева с миграцией
Он добавил, что Венгрия продолжает следить за развитием ситуации, и что, возможно, потребуются меры для замедления интеграции Украины в будущем. По его словам, будет "много о чем поговорить" в связи с этой ситуацией на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов.

При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена