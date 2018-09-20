Венгрия выразила недовольство действиями Киева в Закарпатье

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительство Венгрии заявило о своем недовольстве тем, как Украина решает ситуацию с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Венгрии.
"Правительство не позволит украинской администрации дальше ухудшать ситуацию с венграми Закарпатья и самым решительным образом осуждает попытки угрожать им", — заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто после пресс-конференции в Будапеште.
Сиярто добавил, что Украина должна уважать свои международные обязательства и принять тот факт, что проживающее на ее территории венгерское меньшинство, состоящее из 150 тысяч человек, имеет права, даже если Украина и пытается их ослабить.
Глава ведомства также назвал намерение Украины выслать консула Венгрии недружелюбным и рискованным шагом, который в случае его совершения не останется без ответа. Сиярто отметил, что министерство на данный момент не получало официального уведомления подобного характера от украинских властей.
Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов.
При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.