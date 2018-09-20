Венгрия выразила недовольство действиями Киева в Закарпатье

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины, архивное фото

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины, архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительство Венгрии заявило о своем недовольстве тем, как Украина решает ситуацию с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Венгрии.

Украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило в среду, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео якобы такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в среду, что Украина намерена выслать консула Венгрии за выдачу венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье.

"Правительство не позволит украинской администрации дальше ухудшать ситуацию с венграми Закарпатья и самым решительным образом осуждает попытки угрожать им", — заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто после пресс-конференции в Будапеште.

По словам министра, двойное гражданство является обычной практикой в пределах ЕС, и возражения Киева не показывают, что Украина серьезно относится к евроинтеграции и присоединению к НАТО.

Сиярто добавил, что Украина должна уважать свои международные обязательства и принять тот факт, что проживающее на ее территории венгерское меньшинство, состоящее из 150 тысяч человек, имеет права, даже если Украина и пытается их ослабить.

Глава ведомства также назвал намерение Украины выслать консула Венгрии недружелюбным и рискованным шагом, который в случае его совершения не останется без ответа. Сиярто отметил, что министерство на данный момент не получало официального уведомления подобного характера от украинских властей.

Он добавил, что Венгрия продолжает следить за развитием ситуации, и что, возможно, потребуются меры для замедления интеграции Украины в будущем. По его словам, будет "много о чем поговорить" в связи с этой ситуацией на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов.

При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.