На Украине заявили о необходимости ввода миротворцев ООН в Донбассе

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Закон об особом статусе Донбасса не заработает без введения миротворческой миссии ООН на восток Украины, заявила в четверг первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы Киев не могли упрекнуть в невыполнении минских договоренностей.

"Он (закон об особом статусе Донбасса – ред.) не вступит в силу без миротворческой миссии, без деокупации территории", — сказала Геращенко.

По ее словам, это технический документ, который позволяет вводить санкции против РФ. Геращенко также отметила, что усугубляют сложность дискуссии в Раде относительно продления действия закона об особом статусе Донбасса предстоящие выборы в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона будет во многом зависеть от позиции международных партнеров. На прошлой неделе спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.