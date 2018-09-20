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В мире

Захарова прокомментировала инцидент с отравлением в ресторане в Солсбери

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1798)
(обновлено: 19:20 20.09.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, архивное фото
© РИА Новости
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Историй, аналогичных инциденту в Солсбери с моделью российского происхождения Анной  Шапиро, которые появились на фоне дела Скрипалей, будет появляться все больше, это следствие тех манипуляций общественным мнением, которое осуществляет Лондон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Захарова сравнила "российский след" в Солсбери с лох-несским чудовищем
Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция исключила использование нервно-паралитического вещества и считает, что инцидент не связан с предыдущими происшествиями в Солсбери. Британские таблоиды назвали имена пострадавших: модель Анна Шапиро, в прошлом россиянка, а ныне гражданка Израиля, и ее муж британец Алекс Кинг. Теперь британские СМИ рассказывают детали биографии пострадавших, а Би-би-си со ссылкой на источники в полиции сообщила, что инцидент мог быть инсценировкой.

"Таких вещей будет появляться все больше и больше по одной простой причине: официальный Лондон устроил шоу на весь мир. И чем дальше они идут этой дорогой манипуляции общественным мнением и вбросов недостоверной информации, тем больше будет желающих половить рыбу в мутной воде, набрать свои какие-то очки на этом деле", — заявила Захарова в кулуарах евразийского женского форума.

Александр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения
© Фото : Metroplitan Police
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"Потому что все прекрасно понимают, что благодаря этой дезинформационной кампании, которая была, конечно, поддержана Великобританией и, наверное, может быть, и сформирована официальными лицами Лондона, к словам "Солсбери", "Эймсбери", "новичок", "Скрипаль" приковано внимание всего мира. И если ты хочешь оказаться в центре внимания, хочешь на секунду стать звездой, то просто можно, например, приехать в Солсбери, упасть, забиться в конвульсиях, сказать, что у тебя сейчас пойдет пена изо рта и при этом кричать слово "Россия". Эффект будет достигнут", — сказала Захарова телеканалу НТВ, комментируя недавний инцидент с Шапиро в центре Солсбери.

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян
© RT
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Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули. Лондон обвиняет власти РФ в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Невар
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В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Сотрудник спецслужб у дома на улице Ролленстоун стрит в Солсбери
© AP Photo / Matt Dunham
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Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Колхозник Дмитрий
Мнение Машули там никого не интересует
19:15
20.09.2018
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