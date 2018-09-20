Революционных прорывов на неформальном саммите ЕС не было, заявил эксперт

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Никаких принципиально новых договоренностей на неформальном саммите ЕС достичь не удалось, все обсуждения велись вокруг миграционной политики, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
"Революционных прорывов не было. Вчера Жан-Клод Юнкер пессимистически выглядел и высказывался об итогах предварительных встреч. Стороны выслушали друг друга, но не во всем услышали", — сказал эксперт.
"Европейцы постепенно приходят к мнению, что необходимо регулировать и решать миграционные вопросы в местах их возникновения, а не говорить, подобно канцлеру (ФРГ Ангеле) Меркель, что "мы справимся". Понятно, что европейцы просто не справятся", — считает Камкин. Он отметил, что проблема миграции дестабилизирует европейский рынок труда, так как мигранты свободно мигрируют в рамках ЕС.
По мнению эксперта, никаких принципиально новых договоренностей достичь не удалось.