Климкин хочет обсудить с коллегой из Венгрии скандал с паспортами на ГА ООН

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке намерен побеседовать с главой МИД Венгрии Петером Сиярто относительно ситуации с выдачей паспортов венгерским консулом в украинском городе Берегово.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке.

"Я увижу Сиярто в Нью-Йорке и побеседую с ним", — сказал Климкин в четверг в эфире телеканала "Прямой".

Украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники в среду сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео якобы такой выдачи паспортов.

Глава МИД Украины заявил, что намерен потребовать от властей Венгрии разъяснений, а также сообщил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке венгерского консула и пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.