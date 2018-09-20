Захарова сравнила "российский след" в Солсбери с лох-несским чудовищем

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Во всех грязных историях пытаются найти "русский след", сейчас это приобрело масштабы паранойи, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала НТВ, комментируя развитие ситуации вокруг инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

"Это уже история, которая стала похожа на историю с лох-несским чудовищем: когда все его видели, все с ним практически разговаривали, а на проверку оказывается, что это все фальшивки, и спустя столько лет лох-несское чудовище превратилось в исторический мем", — добавила Захарова.

Также дипломат прокомментировала инцидент в ресторане Prezzо в центре Солсбери, произошедший на прошлой неделе. Тогда россиянка Анна Шапиро и ее муж британец Алекс Кинг почувствовали себя плохо.

По ее словам, подобных ситуаций будет появляться все больше, поскольку Лондон устроил "шоу на весь мир". Захарова отметила, что чем дальше британские власти идут дорогой манипуляции общественным мнением и вбросов недостоверной информации, тем больше будет желающих "половить рыбу в мутной воде".

"И если ты хочешь оказаться в центре внимания, хочешь на секунду стать звездой, то просто можно, например, приехать в Солсбери, упасть, забиться в конвульсиях, сказать, что у тебя сейчас пойдет пена изо рта и при этом кричать слово "Россия". Эффект будет достигнут", — заявила она.

Кроме того, Захарова предупредила, что Великобритания будет пытаться устраивать новые вбросы в контексте дела Солсбери, тк как Лондон слишком далеко зашел, чтобы остановиться.

Отравление Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.