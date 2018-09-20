Приемлемых предложений по Brexit от ЕС не поступало, заявила Мэй

ЛОНДОН, 20 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания пока не получила от ЕС предложения о будущей сделке по Brexit, которое бы ее устраивало, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

"На данный момент нет встречного предложения, которое бы решало то, что нам нужно, и уважало бы целостность Соединенного Королевства, а также уважало бы итог референдума", — сказала она.

Премьер-министр напомнила, что Лондон будет готов покинуть ЕС без сделки, если не будет предложения, которое бы устраивало Великобританию. "Если не будет соглашения по сделке, приемлемого для Соединенного Королевства, то мы готовимся к no-deal", — сказала она журналистам.

Также Мэй отметила, что в ближайшее время Лондон представит ЕС свое предложение по границе с Ирландией.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.