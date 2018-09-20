В Египте выпустили под залог сыновей экс-президента Хосни Мубарака

КАИР, 20 сен — РИА Новости. Уголовный суд Каира в четверг принял решение выпустить под залог в сто тысяч египетских фунтов (5,5 тысячи долларов США) сыновей бывшего президента страны Хосни Мубарака и других семерых обвиняемых в махинациях на бирже, об этом сообщает портал "Youm7".

Сыновья экс-президента Египта Хосни Мубарака Гамаль и Аля и их бывшие деловые партнеры были арестованы на минувшей неделе по делу о махинациях на бирже.

Оправданные по большинству дел сыновья бывшего президента Египта находились на свободе с начала 2015 года, однако дело о махинациях на бирже так и не было закрыто. Что заставило судью изменить меру пресечения, не сообщается. Следующе заседание суда по этому делу состоится 20 ноября.

Прокуратура обвиняет Аля, Гамаля Мубарак и еще семерых бизнесменов в незаконном обогащении с помощью махинаций на Каирской бирже во времена правления Хосни Мубарака. В частности, речь идет о продаже акций египетского банка "Аль-Банк Аль-Ватани". По мнению прокуратуры, они приобретали акции банка у мелких акционеров через подставные компании, зарегистрированные в зарубежных офшорах. Как утверждает прокуратура, обвиняемые не раскрыли информацию о конечных владельцах акций, что является нарушением правил работы на рынке ценных бумаг в Египте.

Сыновья экс-президента отвергли обвинения в биржевых махинациях, выдвинутые генеральной прокуратурой.