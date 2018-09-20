Мадрид хочет достичь соглашения по Гибралтару с Великобританией в октябре

МАДРИД, 20 сен — РИА Новости. Испания надеется в октябре достичь соглашения с Великобританией по Гибралтару в связи с Brexit, заявил испанский премьер Педро Санчес.

"Надеемся, что в октябре мы сможем достичь соглашения по Гибралтару с Великобританией", — заявил он на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств Евросоюза в австрийском Зальцбурге. Пресс-конференцию транслирует телеканал 24 Horas.

Он добавил, что правительство социалистов, пришедшее к власти в начале июня, "с самого начала вело переговоры в том же направлении, что и предыдущее правительство". "Мы должны достичь соглашения, которое… обеспечит взаимодействие между правоохранительными органами, в налоговой сфере, контроля за незаконным трафиком табака, и основное — соблюдение прав жителей Гибралтара и (испанской комарки) Кампо де Гибралтар", — заявил Санчес, признав, что есть определенные разногласия с британскими властями. "До последней минуты сложно достичь соглашения. Но подход британских властей конструктивный, и мы надеемся, что достигнем соглашение к середине октября", — сказал он.

Он также напомнил, что основные переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit также должны завершиться в октябре, после чего, возможно, в ноябре будет проведен внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза для финализации сделки.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее испанские власти сообщили, что тема Гибралтара станет частью отдельного протокола к общему соглашению по Brexit.