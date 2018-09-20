Британия опубликует собственные санкционные списки

ЛОНДОН, 20 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания опубликует онлайн список лиц, на которых планирует наложить собственные санкции после Brexit, а пока будет придерживаться антироссийских санкций ЕС, заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Алан Данкан в письме в ответ на запрос членов парламента.

Британский закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу в мае и начнет применяться после Brexit.

"В настоящее время мы разрабатываем процедуры и формат реализации санкций согласно принятому закону. Пока еще рано принимать решения по конкретным спискам лиц, и премьер-министр заявляла, что мы надеемся придерживаться действующих санкций ЕС после выхода из Евросоюза", — говорится в полученном РИА Новости письме Данкана.

"Имена лиц, подпадающих под санкции согласно закону (с "поправкой Магнитского"), включая тех, которые подпадают под санкции в связи с крупномасштабными нарушениями прав человека, будут опубликованы на соответствующем правительственном сайте", — добавил замглавы МИД в своем письме.

При этом он отказался подтверждать информацию парламентариев о том, что правительство уже включило ряд российских чиновников и сотрудников спецслужб в готовящиеся собственные санкционные списки.

Данкан напомнил, что в настоящее время Британия применяет санкции против России в рамках ЕС, а принятый весной закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского" включает жесткие меры, в том числе запрет для фигурантов санкционных списков на въезд в страну и "замораживание" активов.

Несколько дней назад Данкан заявил, что Британия будет стремиться к скорейшей реализации согласованных ЕС санкций, связанных с применением химоружия, и намерена добиваться ужесточения санкционного режима в отношении России. Он также напомнил, что закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" начнет применяться после Brexit.