В Мэриленде сообщили о многочисленных пострадавших в результате стрельбы

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Власти американского штата Мэриленд сообщают о стрельбе и многочисленных пострадавших, обстоятельства произошедшего пока неизвестны, заявил шериф округа Харфорд Джеффри Галер.
"Мы можем подтвердить, что в районе дороги Спесутиа и Перримен произошла стрельба. Многочисленные пострадавшие. Ситуация по-прежнему быстро меняется. Пожалуйста, избегайте этой области", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
'Multiple victims' reported in shooting in Maryland suburb https://t.co/jmQlNkpRNZ pic.twitter.com/Dwbysv2Zsx— Mirage News (@miragenewscom) 20 сентября 2018 г.