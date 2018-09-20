Туск назвал возможные сроки решения вопроса об ирландской границе

БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск надеется, что решение вопроса ирландской границы, без которого не будет договора об условиях Brexit, будет готово в октябре, об этом он сказал на пресс-конференции после неформального саммита глав государств Евросоюза.

"Ирландский вопрос остается нашим приоритетом… Он требует чего-то большего, чем просто хороших намерений. Нам нужны крепкие, ясные и четкие гарантии, поэтому нам нужно больше времени. Однако наша надежда — что мы будет готовы с этим в октябре", — сказал он.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.