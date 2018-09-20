Лидеры Евросоюза договорились усилить борьбу с киберпреступностью

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились на неформальном саммите в Зальцбурге усилить борьбу с киберпреступностью и дезинформацией, заявил на итоговой пресс-конференции глава Евросовета Дональд Туск.

В четверг главы государств и правительства в числе прочего обсуждали блок вопросов, посвященных внутренней безопасности.

"По внутренней безопасности мы договорились о приоритетах по ближайшим действиям. Поэтому есть ясная решимость двигаться дальше в реализации, в качестве приоритета предложения ЕК по европейской пограничной службе. В то же время ясно, что есть вопросы, касающиеся суверенитета, а также размера пограничного агентства, и по ним еще предстоят обсуждения", — сообщил Туск.

"В дополнение мы договорились усилить борьбу со всеми видами киберпреступлений, манипулирования и дезинформации", — сказал Туск.