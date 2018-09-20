СМИ сообщили о проблемах Украины с получением транша от МВФ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Переговоры украинских властей с миссией Международного валютного фонда (МВФ) не принесли ожидаемых результатов, пишет "Українські Новини".

Стороны должны были подписать меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования Stand-by, которая заменила бы действующую EFF. Однако, как стало известно изданию, в процессе переговоров фонд отказался выделять деньги до принятия Верховной радой бюджета на 2019 год.

Раньше это условие не выдвигалось, поэтому в Киеве рассчитывали, что вопрос станет актуальным в декабре — именно тогда парламент принимает бюджет. При этом украинские власти планировали получить первый транш в 1,9 миллиарда долларов по новой программе к концу октября.

Миссия МВФ накануне завершила работу в Киеве. В организации рассказали, что продолжают обсуждение по дальнейшему финансированию Киева, но в детали вдаваться не стали.

Помощь МВФ

Четырехлетняя программа помощи предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015-го Киев получил первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй в 1,7 миллиарда. В 2016-2017-х МВФ перечислил Украине по миллиарду долларов. Пятый перевод власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили.

При этом внешний долг страны за 2016-2017 годы вырос на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013-го до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.