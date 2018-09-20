СМИ сообщили о проблемах Украины с получением транша от МВФ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Переговоры украинских властей с миссией Международного валютного фонда (МВФ) не принесли ожидаемых результатов, пишет "Українські Новини".
Раньше это условие не выдвигалось, поэтому в Киеве рассчитывали, что вопрос станет актуальным в декабре — именно тогда парламент принимает бюджет. При этом украинские власти планировали получить первый транш в 1,9 миллиарда долларов по новой программе к концу октября.
Миссия МВФ накануне завершила работу в Киеве. В организации рассказали, что продолжают обсуждение по дальнейшему финансированию Киева, но в детали вдаваться не стали.
Помощь МВФ
При этом внешний долг страны за 2016-2017 годы вырос на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013-го до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.