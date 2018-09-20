Туск пообещал созвать саммит ЕС 17-18 ноября в случае сделки по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости, Мария Князева. Если Евросоюз и Великобритания смогут договориться по условиям "развода", может быть созван внеочередной саммит ЕС 17-18 ноября для финализации этой сделки, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после неформального саммита Евросоюза.

"Если мы почувствуем, что мы сможем финализировать нашу сделку в ноябре, то я созову эту внеочередную встречу … Если будет ноябрьский (саммит), то это будет 17-18 ноября, суббота и воскресенье", — сказал он.

Туск считает, что переговоры о "разводе" необходимо "завершить в октябре".