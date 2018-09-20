RT стал финалистом международной премии AIB в двух категориях

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Панорамный фильм RT с участием лётчика-космонавта Алексея Леонова и ведущая RT на испанском Алиана Ньевес вышли в финал премии Ассоциации международного вещания (AIB) International Media Excellence Awards, сообщается на сайте телеканала.

Ежегодная премия International Media Excellence Awards (The AIBs) проводится в 14-й раз и присуждается в 19 номинациях. Ассоциация международного вещания была создана в 1993 году. Церемония награждения состоится 7 ноября в Лондоне.

"В шорт-лист номинации "Интерактивный проект" вошёл панорамный документальный фильм RT "360° Земли" с участием советского лётчика-космонавта, дважды Героя Советского союза и первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова и астронавта НАСА Томаса Стаффорда, принимавшего участие в экспедиции к Луне", — говорится в публикации.

Уточняется, что фильм RT будет бороться за победу в том числе с работами Всемирной службы Би-би-си и "Голоса Америки".

Ньевес стала финалистом в номинации "Молодой талант". За время работы на RT она сделала десятки репортажей из разных стран — о событиях ЧМ-2018 по футболу в России, парламентских выборах в Испании, церемонии прощания с Фиделем Кастро в Гаване, а также провела интервью с экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф и главой МИД России Сергеем Лавровым. Она будет соревноваться с журналистами Би-би-си, CNN, Блумберга и других СМИ.

В 2015 году специальной премии AIB Lifetime Achievement Award был удостоен ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT America тележурналист Ларри Кинг.