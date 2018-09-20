RT стал финалистом международной премии AIB в двух категориях

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Панорамный фильм RT с участием лётчика-космонавта Алексея Леонова и ведущая RT на испанском Алиана Ньевес вышли в финал премии Ассоциации международного вещания (AIB) International Media Excellence Awards, сообщается на сайте телеканала.
"В шорт-лист номинации "Интерактивный проект" вошёл панорамный документальный фильм RT "360° Земли" с участием советского лётчика-космонавта, дважды Героя Советского союза и первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова и астронавта НАСА Томаса Стаффорда, принимавшего участие в экспедиции к Луне", — говорится в публикации.
Уточняется, что фильм RT будет бороться за победу в том числе с работами Всемирной службы Би-би-си и "Голоса Америки".
В 2015 году специальной премии AIB Lifetime Achievement Award был удостоен ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT America тележурналист Ларри Кинг.