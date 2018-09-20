С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Москва убеждена в пагубности звучащих из США заявлений о возможности иностранной интервенции в Венесуэлу, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время в СМИ со ссылкой на представителей США и Организации американских государств появились сообщения о возможности иностранной интервенции в Венесуэлу.

"Мы отмечаем, что целый ряд государств Латинской Америки, Карибского бассейна решительно не поддерживают подобные настроения и пытаются всячески от них дистанцироваться", — сказала Захарова.

Как указала официальный представитель МИД, в Москве видят, что "Вашингтон сейчас старается снять политическое табу у латиноамериканцев с самой мысли о новой вооруженной акции в регионе". "В этих целях вовсю используется, в частности, чувствительная для стран Латинской Америки и Карибского бассейна тема миграции и временно перемещенных лиц, некоторая часть из которых происходит из Венесуэлы",- подчеркнула она.

"Убеждены в абсолютной пагубности политики контролируемого хаоса, который насаждается США теперь в Латинской Америке. Последствия подобного подхода, как показывает практика, чреваты опасным развитием событий. Все это не имеет ничего общего с решением социально-экономических проблем, которые стоят перед венесуэльским руководством и народом этого государства",- заявила Захарова.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес написала в субботу в своем микроблоге в Twitter, что Каракас обратится в ООН в связи с заявлением главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, не исключившего возможности военного вмешательства в ситуацию в южноамериканской стране. Ранее глава ОАГ заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения. По мнению вице-президента Родригес, Альмагро рассчитывает "оживить наихудшие предлоги для военного империалистического вторжения в нашем регионе".