СБУ заблокировала проведение журналистского фестиваля на курорте "Буковель"

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины заблокировала курорт "Буковель" на Западе Украины, где должен состоятся журналистский фестиваль, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"СБУ заблокировала работу курорта "Буковель", куда приехали почти 200 журналистов со всей Украины на фестиваль", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

По его словам, силовики проводят обыски и изъятие материалов на разных предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко.

Томиленко отметил, что фестиваль для журналистов готовился Украинским журналистским фондом полгода. Планировалось проведение мастер-классов, в том числе по освещению ситуации в Донбассе, а также награждение победителей творческого конкурса НСЖ Украины в 20 номинациях.

"Теперь коллеги со всей Украины вблизи видят работу СБУ — и по поддержке отечественного инвестора, и из уважения к гражданам и журналистов в частности… И если в ближайшие часы не будет вменяемой реакции СБУ, то уверен, что об этих незабываемых впечатлениях узнает и многотысячная аудитория моих коллег", — добавил он.