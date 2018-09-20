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Мун Чжэ Ин в КНДР: осетры, лапша, восхождение в горы и грибы в подарок

Сюжет:
Саммит КНДР и Южной Кореи (56)
(обновлено: 16:55 20.09.2018)
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© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в ПхеньянеЛидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Первый визит южнокорейского президента в Пхеньян был бы не полным, несмотря ни на какие достигнутые в ходе него договоренности, если бы южнокорейский лидер не соприкоснулся с особенностями местной жизни и не "пошел в народ".

Пресс-центр саммита лидеров КНДР и Южной Кореи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Иван Захарченко
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Избранный в прошлом году президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин находился в Пхеньяне 18-20 сентября, пытаясь сделать регулярным диалог на высшем уровне, что фактически удалось — состоялась уже третья по счету его встреча с председателем Госсовета КНДР, высшим руководителем северокорейского государства Ким Чен Ыном.

Живые осетры в пхеньянском ресторане

Безусловно, даже президенты отводят часть своего строго распланированного времени на еду, и корейские лидеры не исключение. Тем более, что исстари в Корее к еде относились весьма трепетно, хоть корейские блюда просты и незатейливы. Во время визита на один из ужинов Ким Чен Ын сводил президента Мун Чжэ Ина и его делегацию в рыбный ресторан "Тэдонган", который был построен под руководство лидера КНДР и открыт в минувшем июле.

Каково было удивление южнокорейского президента, когда перед ним предстал в фойе ресторана огромный бассейн с плававшими там огромными осетрами. И это в стране, которая до недавнего времени ассоциировалась в мире со стойким голодом населения.

В "Тэдонган" посетители выбирают по своему желанию рыбу, и ее тут же готовят к столу. Правда, как пояснили президенту, этот бассейн исключительно для демонстрации, а выбирать предлагается из других — меньшего размера — осетров, и форель, а также черепах и моллюсков. Всего в залах ресторана 1500 мест, а у входа на красном полотне — лозунг "Моя страна лучше всех!"

Как сообщили гостям администраторы ресторана, наибольшей популярностью пользуются именно осетры, которых в КНДР подают сырыми в виде салата "хве" (наподобие "сасими") или сваренными на пару.

Маленькая тарелочка "хве" из осетрины там стоит 700 северокорейских вон (около 50 рублей), но для многих жителей КНДР это все равно дорого.

Гости из Южной Кореи поднялись в зал на втором этаже. Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му снимал увиденное на смартфон. Мун Чжэ Ин прошел по залам "Тэдонгана", приветствовал северокорейских посетителей, пожимал им руки и желал приятного аппетита. Затем на место прибыл Ким Чен Ын и вместе с Мун Чже Ином расположился за отдельным круглым столиком в компании первых леди.

Холодная гречневая лапша

С одной стороны может показаться, что кормить президента холодной лапшой не вполне учтиво, но только не в Корее. Пхеньянский "нэнмён" известен и по всей Южной Корее. Причем Мун Чжэ Ин, как утверждается, лично пожелал, чтобы его водили в рестораны, куда ходят обычные северокорейские граждане. Самый старейший и знаменитый из них называется "Оннюгван" на берегу реки Тэдогдан.

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© 2018 Associated Press
Рукопожатия и объятия: в Пхеньяне встретились лидеры двух Корей

Сидя за одним столом с Ким Чен Ыном, президент Южной Кореи обедал в "Оннюгване" со своей делегацией после завершения основной части переговоров лидеров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
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Эластичная коричневая лапша в латунной миске подается с ледяным бульоном с добавлением квашеной капусты кимчи, ломтиков огурца, мяса и вареного яйца. Блюдо едят с добавлением уксуса и горчицы.

Мун Чжэ Ин впервые попробовал пхеньянский нэнмён 27 апреля — на первой встрече с Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Лидер КНДР привез туда повара из "Оннюгвана", специально чтобы тот приготовил для президента Южной Кореи лапшу. Тогда Мун Чжэ Ин решил приехать в Пхеньян и в следующий раз попробовать нэнмён уже в этом ресторане.

Но трапеза не ограничилась только холодной лапшой — на закуску подали трехцветный салат из ростков горошка маш, наструганной морковки и грибов, кимчи из проростков соевых бобов, острый салат из карпа и зеленого лучка, черепаховый суп, барбекю из говядины, арбузный салат, рисовые лепешки и паровые хлебцы, мороженое. Из спиртного на столы выставили кувшины с красным вином из голубики и бутылки белой пхеньянской водки.

Дерево, которое посадил Мун

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин оставил о себе память в Пхеньяне, посадив там дерево, что представляет собой очень распространенный обычай в странах Азии.

В саду резиденции для почетных гостей "Пэкхвавон" ("Сад ста цветов") Мун Чжэ Ин высадил 10-летнее дерево кассия трубчатая (Koelreuteria paniculata) вместе с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ.

Президент надел белые перчатки и, окинув взглядом дерево, пояснил, что оно цветет золотистыми цветами и символизирует процветание и богатство. Тем самым Мун Чжэ Ин пожелал отношениям Юга и Севера благополучно развиваться.

Затем участники церемонии подсыпали земли под корень дерева и полили его водой. Перед деревом они сняли белое покрывало с каменной таблички с надписью: "В память о визите президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-21 сентября 2018 года".

"Приходите иногда присмотреть (за деревом)", — пожелал Мун Чжэ Ин. В ответ Цой Рён Хэ произнес: "Дерево быстро будет расти и внесет вклад в объединение (Кореи)".

Священная гора

Последний день визита в КНДР Мун Чжэ Ин посвятил восхождению в гору, но не простую, а священный для всех корейцев вулкан "Пэктусан", с которым связано много легенд, в том числе о происхождении корейской нации. Расположена гора на границе КНДР и Китая, и часть ее находится на китайской территории.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Эксперты в Сеуле ожидают перемен после саммита КНДР и Южной Кореи
Из Пхеньяна он прибыл на самолете, направленном из Сеула, на аэродром в районе Самджиён у подножия вулкана Пэктусан, где долго пожимал руки встречавшим его местным жителям, исполненным ликования. Затем на автомобиле Мун Чжэ Ин поднялся на вершину потухшего кратера, внутри которого образовалось огромное озеро. Погода была прекрасной, и президент Южной Кореи по канатной дороге спустится к озеру. Его супруга Ким Чжон Сук наполнила водой из озера пластиковую бутылку, в которой наполовину была вода с горы Халласан на самом южном корейском острове Чеджудо. Воды двух частей Кореи слились воедино.

Название Пэктусан буквально означает "Белоголовая гора" из-за снега, который покрывает большую часть года вершину кратера вулкана. Многие южные корейцы отправляются на Пэктусан со стороны Китая, поскольку не имеют возможности свободно посещать северную часть полуострова из-за конфронтации между КНДР и Южной Кореей, вызванной национальным расколом после Второй мировой войны.

Ким Чен Ын принял приглашение Мун Чжэ Ина посетить в ближайшее время Сеул, и вызывает интерес вопрос о том, не отправятся ли потом лидеры двух корейских государств на вулкан Халласан на Чеджудо. В прошлом общественные организации Южной Кореи и КНДР устраивали символические марши мира от Халласана и Пэктусана до разделяющей страну демилитаризованной зоны в знак стремления к национальному воссоединению. На апрельской встрече лидеров в этой зоне лидеры двух корейских государств посадили сосну, засыпав ее корни землей, привезенной специально с горы Пэктусан и с Чеджудо.

Корреспондент РИА Новости спросил на брифинге представителя администрации южнокорейского президента, не планируется ли поездка Ким Чен Ына на Халласан в случае его визита в Южную Корею. Чиновник ответил, что это хорошая идея, и она будет принята к сведению.

Две тонны грибов

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой в аэропорту в окрестностях горы Пэктусан на границе КНДР с Китаем после встречи с Ким Чен Ыном. 20 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР
Лидер КНДР подарил президенту Южной Кореи две тонны ценных деликатесных грибов сони-посот на память об их встрече в Пхеньяне. Как объявили в Сеуле, грибы будут направлены членам разделенных семей, которые пока ни разу не смогли встретиться со своими родственниками на Севере, ко дню поминовения, который выпадает на будущую неделю.

"Мы отобрали около 4 тысяч человек наиболее преклонного возраста, и каждый из них получит по 500 граммов грибов к осеннему дню поминовения", — сказал журналистам представитель администрации.

Такие грибы очень ценятся в Корее и соседней Японии, где они известны под названием "мацутакэ". В Сеуле несколько таких грибков могут стоить на рынке сотню долларов, а тут сразу две тонны, которые погрузили на спецсамолет и отправили в Южную Корею.

Теперь очередь посетить Сеул за Ким Чен Ыном. Нет сомнений, что Мун Чжэ Ин произведет на него не меньше ярких впечатлений. Как объявил президент журналистам в Сеуле, это может произойти до конца года.

© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool Деликатесные грибы, подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Деликатесные грибы, подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину
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