Канцлер Австрии рассказал о переговорах об усилении агентства Frontex в ЕС

ВЕНА, 20 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает, что соглашение по усилению агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex будет достигнуто до конца 2018 года.
"Надеюсь, что мы сможем до конца года достичь соглашения, усилить агентство Frontex, расширить мандат и до 2020 года повысить охрану внешней границы до 10 тысяч человек", — сказал Курц на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.
В Зальцбурге состоялся неформальный саммит ЕС, на котором главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.