Канцлер Австрии рассказал о переговорах об усилении агентства Frontex в ЕС

ВЕНА, 20 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает, что соглашение по усилению агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex будет достигнуто до конца 2018 года.

Еврокомиссия недавно выступила с предложением об увеличении числа сотрудников агентства Frontex до 10 тысяч человек.

"Надеюсь, что мы сможем до конца года достичь соглашения, усилить агентство Frontex, расширить мандат и до 2020 года повысить охрану внешней границы до 10 тысяч человек", — сказал Курц на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

В Зальцбурге состоялся неформальный саммит ЕС, на котором главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.