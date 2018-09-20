В США улучшили питание Бутиной после вмешательства посольства

С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. После вмешательства российских дипломатов власти США улучшили рацион задержанной в США Марии Бутиной, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем работу по освобождению задержанной в США по откровенно надуманным обвинениям россиянки Марии Бутиной. Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне 13 сентября посетили нашу соотечественницу в тюрьме. Выяснилось, что в отношении ее все еще действует режим "административной сегрегации", которые распространяются обычно на опасных преступников", — рассказала Захарова на брифинге.

После усилий российских дипломатов американские власти "пошли на некоторую нормализацию условий содержания гражданки, в частности, улучшив ее рацион", рассказала представитель МИД РФ.

Захарова посетовала также, что рядовая работа российских дипломатов по поддержке Бутиной в некоторых недобросовестных американских СМИ преподносится как "доказательства ее связи с российскими властями", а само дело Бутиной используется для внутриполитической борьбы в США.

"Мы вновь требуем скорейшего освобождения политической заключенной Марии Бутиной", — резюмировала Захарова.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".