Facebook превращается в инструмент американских спецслужб, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Facebook на глазах превращается в инструмент спецслужб США по зачистке информационного пространства от неугодного Вашингтону контента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Facebook продолжает идти по пути ужесточения цензуры… Судя по поступающей информации, под предлогом борьбы с фейковыми новостями теперь планируют проверять личные данные пользователей, аудио и видео материалы. Получается, что любая информация — не только в Facebook, но и в принадлежащих ему ресурсах — может быть заблокирована или удалена", — сказала дипломат.

"Таким образом, детище Марка Цукерберга, которое было представлено и зарекомендовало себя как средство свободного общения и обмена различного рода контентом на наших глазах именно сейчас трансформируется в инструмент американских спецслужб по зачистке информационного пространства от неугодных официальному Вашингтону материалов", — подчеркнула она.