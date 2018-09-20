Британская полиция допрашивает пару, отравившуюся в ресторане в Солсбери

ЛОНДОН, 20 сен — РИА Новости. Полиция проведет допрос пострадавшего при недавнем отравлении в Солсбери Алекса Кинга, вторая пострадавшая, Анна Шапиро, уже допрошена, сообщил РИА Новости источник, близкий к региональным правоохранительным органам.

Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция, сделав тесты, исключила использование нервно-паралитического вещества и больше не считает инцидент подозрительным. Британские СМИ называли "как минимум одного" из пострадавших россиянином. В российском посольстве в Лондоне РИА Новости сообщили, что британская сторона не предоставила данные о наличии россиян среди пострадавших. Позже газета Sun сообщила, что отравившимися являются гражданка Израиля Анна Шапиро и ее муж британец Алекс Кинг.

"Опрос (Кинга) планировался. Полиция уже поговорила с женщиной (Шапиро), но не могу исключать, что с ней будут говорить еще раз… Точно на все вопросы может ответить только следствие", — сказала собеседница агентства, отказавшись сообщать подробности расследования на основании того, что не обладает полной информацией по делу.

Ранее британские СМИ сообщали, что Кинг, предположительно, является пранкером, а ЧП с его участием в Солсбери — инсценировкой. В 2006 году газета Telegraph писала, что британцу удалось обманом попасть на церемонию встречи принца Чарльза во время благотворительной кинопремьеры, что принесло ему выигрыш в споре в 100 тысяч фунтов стерлингов.