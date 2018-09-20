Россия вновь отвергла обвинения в причастности к делу Скрипалей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Москва решительно отвергает все обвинения в причастности к делу Скрипалей, российская сторона не имеет к нему никакого отношения, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы вновь повторить: Российская Федерация не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, никаким образом к этому не причастна. Решительно отвергаем все британские инсинуации по так называемому делу Скрипалей, связанные с Россией",- заявила Захарова в ходе брифинга "на полях" Второго Евразийского женского форума.

"Вместо профессионального и спокойного обсуждения вопроса по существу разговор на заданную тему в Великобритании приобретает все более странный характер с оттенком явной агрессивности. При этом еще раз подчеркиваю: никаких данных, касающихся так называемого дела Скрипалей, которые бы хоть что то могли бы прояснить, по официальным каналам российской стороне не представлены",- добавила дипломат.

Она подчеркнула, что "настоятельного пояснения требует вопрос о местонахождении и состоянии наших сограждан", которые "уже более полугода находятся де-факто в положении просто насильственно удерживаемых британскими властями".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.