Эксперт оценил возможности ЕС по импорту СПГ из США

БАРСЕЛОНА, 20 сен — РИА Новости. Европа имеет достаточную инфраструктуру для импорта "второй волны" сжиженного природного газа (СПГ) из США, переговоры США и ЕС должны обеспечить эти поставки, считает глава направления СПГ американской юридической компании Baker Botts Стивен Майлс.
"Сейчас в Европе есть 28 крупных терминала СПГ, 24 из них находятся в ЕС. Еще около 20 проектов разрабатываются или рассматриваются", — сказал Майлс, выступая на конференции Gastech. "Учитывая относительно низкий уровень использования (терминалов — ред.), они были построены с расчетом на будущий спрос, потому что они демонстрируют готовность принять СПГ, который придет во "второй волне", — отметил он.
В совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа в конце июля говорилось, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Юнкер также заявлял, что ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа.