Эксперт оценил возможности ЕС по импорту СПГ из США

БАРСЕЛОНА, 20 сен — РИА Новости. Европа имеет достаточную инфраструктуру для импорта "второй волны" сжиженного природного газа (СПГ) из США, переговоры США и ЕС должны обеспечить эти поставки, считает глава направления СПГ американской юридической компании Baker Botts Стивен Майлс.

"Вторая волна" предполагает поставки СПГ с проектов, которые сейчас находятся в стадии рассмотрения. По прогнозу Wood Mackenzie, США к 2035 году могут стать крупнейшими экспортерами СПГ в мире, экспорт достигнет 140 миллионов тонн в год.

"Сейчас в Европе есть 28 крупных терминала СПГ, 24 из них находятся в ЕС. Еще около 20 проектов разрабатываются или рассматриваются", — сказал Майлс, выступая на конференции Gastech. "Учитывая относительно низкий уровень использования (терминалов — ред.), они были построены с расчетом на будущий спрос, потому что они демонстрируют готовность принять СПГ, который придет во "второй волне", — отметил он.

"Конечно, мы должны следить за переговорами по торговле, чтобы быть уверенными, что переговоры между США и ЕС принесут плоды. Но в первую очередь, они не должны навредить (существующей торговле — ред.)", — уточнил эксперт.

В совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа в конце июля говорилось, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Юнкер также заявлял, что ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа.

ЕС в настоящее время располагает свободными мощностями по приему около 109 миллионов тонн СПГ. В то же время, с учетом стратегической важности этого для диверсификации источников и маршрутов получения энергоносителей, ЕС расширяет существующие мощности по импорту СПГ. Создаются новые терминалы, в частности, в Испании на Канарских островах, Хорватии, Греции, на Кипре, в Швеции, Польше, Ирландии, сообщала ранее ЕК. Это должно позволить значительно увеличить импорт СПГ в страны Евросоюза.