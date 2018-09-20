Литва предостерегла Британию от "хаотического процесса" по Brexit

ВИЛЬНЮС, 20 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте на неформальном саммите глав ЕС в Зальцбурге заявила, что Литва и ЕС заинтересованы в том, чтобы избежать бесконтрольного процесса по Brexit, сообщает в среду пресс-служба президентского дворца.

"Наша страна и весь ЕС заинтересованы в том, чтобы избежать бесконтрольного процесса Brexit, чтобы выход Великобритании не нес за собой серьезные негативные последствия для Европы и для самой Великобритании", — цитирует Грибаускайте пресс-служба президентского дворца.

Отмечается также, что в переговорах по Brexit необходимо решить вопрос ирландской границы. "Литва вместе с другими странами-членами ЕС придерживается последовательной позиции и считает, что соглашение между Великобританией и ЕС должно помочь избежать появления границы между Ирландией и Северной Ирландией", — добавляет пресс-служба.

В Зальцбурге проходит неформальный саммит ЕС, на котором главы государств и правительств стран-участниц обсуждают проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.