На Украине задержали подозреваемых в убийстве участника боев в Донбассе

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Полиция задержала еще нескольких подозреваемых в деле об убийстве в Бердянске участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщил в четверг первый заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

В июле неизвестный застрелил в Бердянске бывшего участника военной операции в Донбассе с позывным "Сармат" Виталия Олешко. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство". В августе полиция задержала 5 подозреваемых, суд их арестовал.

"Кроме этого, полицейские задержали еще нескольких лиц… которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства", — приводит слова Аброськина пресс-служба управления Национальной полиции в Запорожской области.