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В мире

Страны Африки не знают кто в ЕС поможет им с мигрантами, заявил Пеллегрини

(обновлено: 15:46 20.09.2018)
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© AP Photo / Armin Weigel/ DPAМигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы, архивное фотоМигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы, архивное фото
© AP Photo / Armin Weigel/ DPA

ПРАГА, 20 сен – РИА Новости. Лидеры африканских стран пока не понимают, с кем конкретно в Европе можно говорить о предполагаемой помощи для прекращения миграции, заявил в четверг словацкий премьер Петер Пеллегрини на полях проходящего в Зальцбурге неформального саммита Евросоюза.

Сирийская семья беженцев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Ныне в ЕС заметно единство во взглядах на то, что вместо осуждаемых многими квот на прием беженцев необходимо сосредоточиться на оказании помощи тем странам, откуда в Европу идут основные потоки беженцев. Проблема в том, что в страны Северной Африки все чаще приезжают европейские политики, но лидеры этих стран пока не понимают, с кем конкретно им необходимо вести переговоры, у кого есть мандат, кто реально может им помочь", — сказал Пеллегрини.

"Конечно, такая помощь обойдется европейским странам в немалые суммы, но это наша обязанность. Иным образом миграционные потоки остановить невозможно", — добавил словацкий премьер, выступление которого транслировали словацкие сетевые ТВ-каналы.

Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По словам Пеллегрини, о пресловутых обязательных квотах на прием беженцев каждой страной ЕС, с идеей которых в 2015 году выступила Еврокомиссия, на нынешнем саммите говорится совсем мало, поэтому и атмосфера проходящих здесь дискуссий менее бурная и более деловая.

Что касается будущего агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, то на сей счет в разных странах существуют разные воззрения, сказал Пеллегрини. Проблематичной является сама система функционирования этого агентства.

"Непонятно, какие необходимо дать агентству Frontex новые компетенции, чтобы отдельные страны не потеряли часть своего суверенитета. Некоторые предлагают заменить его национальными пограничными подразделениями и таможенниками. А если агентство сохраняется – то необходимo определить, как оно далее будет сотрудничать с этими подразделениями", — сказал словацкий премьер.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Атаманов
Лидерам стран Африки надо заставлять своих граждан работать. Надо давать удочку, а не рыбу. Хотя лентяев заставить работать, практически несбыточная мечта, скорее вымирать начнут, но будут сидеть перед хожинами.
16:06
20.09.2018
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