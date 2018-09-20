Страны Африки не знают кто в ЕС поможет им с мигрантами, заявил Пеллегрини

ПРАГА, 20 сен – РИА Новости. Лидеры африканских стран пока не понимают, с кем конкретно в Европе можно говорить о предполагаемой помощи для прекращения миграции, заявил в четверг словацкий премьер Петер Пеллегрини на полях проходящего в Зальцбурге неформального саммита Евросоюза.
"Конечно, такая помощь обойдется европейским странам в немалые суммы, но это наша обязанность. Иным образом миграционные потоки остановить невозможно", — добавил словацкий премьер, выступление которого транслировали словацкие сетевые ТВ-каналы.
Что касается будущего агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, то на сей счет в разных странах существуют разные воззрения, сказал Пеллегрини. Проблематичной является сама система функционирования этого агентства.
"Непонятно, какие необходимо дать агентству Frontex новые компетенции, чтобы отдельные страны не потеряли часть своего суверенитета. Некоторые предлагают заменить его национальными пограничными подразделениями и таможенниками. А если агентство сохраняется – то необходимo определить, как оно далее будет сотрудничать с этими подразделениями", — сказал словацкий премьер.